Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Два винищувачі F-16 ВПС США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95, які вторглися в розпізнавальну зону ППО Аляски 17 жовтня.

Про це повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

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У доповіді зазначено, що російські літаки не вторгалися у повітряний простір США чи Канади, проте перебували у зоні роботи ППО, в якій ідентифікуються та відстежуються будь-які повітряні судна.

Також зазначається, що дії російських пілотів не виглядали загрозою.

«NORAD відстежує та ідентифікує іноземні військові літаки, які входять до зони ППО і за необхідності супроводжує їх із цієї зони», – сказано в документі.