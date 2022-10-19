Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається

Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається

З Херсону нібито евакуюють людей

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив про виїзд так званого керівництва області на лівий берег та евакуацію цивільного населення у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

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Щури тікають

За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої «цивільної адміністрації» Херсонської області.

Сальдо також додав, що в’їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.

“Організоване переміщення”

Водночас у  Херсоні розпочалася евакуація мешканців із правого на лівий берег Дніпра.

Окупаційна влада назвала евакуацію «організованим переміщенням”, яке торкнеться кількох десятків тисяч мешканців.

«Приблизно ми підраховували, 50-60 тисяч ми плануємо перемістити на лівий берег і далі, хто захоче, в інші регіони Російської Федерації», – сказав Сальдо.

За його словами, понад п’ять тисяч людей уже виїхали із Херсона за останні два дні.

За версією Сальдо, людей вивозять через загрозу затоплення, яке може статися у разі удару по Каховській ГЕС, а також необхідністю збудувати оборонні укріплення.

Як повідомляли Vlasti, росіяни проводять «евакуацію» жителів Херсона та, ймовірно, готуються обстрілювати місто з артилерії.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо попередив про нібито «плановане» руйнування греблі Каховської ГЕС і заявив про початок скидання води.

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  • 19.10.2022 14:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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