Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається
З Херсону нібито евакуюють людей
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив про виїзд так званого керівництва області на лівий берег та евакуацію цивільного населення у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
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Щури тікають
За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої «цивільної адміністрації» Херсонської області.
Сальдо також додав, що в’їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.
“Організоване переміщення”
Водночас у Херсоні розпочалася евакуація мешканців із правого на лівий берег Дніпра.
Окупаційна влада назвала евакуацію «організованим переміщенням”, яке торкнеться кількох десятків тисяч мешканців.
«Приблизно ми підраховували, 50-60 тисяч ми плануємо перемістити на лівий берег і далі, хто захоче, в інші регіони Російської Федерації», – сказав Сальдо.
За його словами, понад п’ять тисяч людей уже виїхали із Херсона за останні два дні.
За версією Сальдо, людей вивозять через загрозу затоплення, яке може статися у разі удару по Каховській ГЕС, а також необхідністю збудувати оборонні укріплення.
Як повідомляли Vlasti, росіяни проводять «евакуацію» жителів Херсона та, ймовірно, готуються обстрілювати місто з артилерії.
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо попередив про нібито «плановане» руйнування греблі Каховської ГЕС і заявив про початок скидання води.
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- 19.10.2022 14:31
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