Російсько-білоруська група військ не відповідає заявленій чисельності, – британська розвідка

Російсько-білоруська група військ не відповідає заявленій чисельності, – британська розвідка

Російсько-білоруська група військ відволікає українськи сили

Спільна російсько-білоруська група військ, що розташована на території Білорусі, навряд чи відповідає заявленій кількості.

Таку думку висловили у Міноборони Великобританії.

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Там нагадали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 14 жовтня, що до складу нової російсько-білоруської групи військ увійдуть 70 тисяч білоруських військовослужбовців та до 15 тисяч росіян.

Наступного дня білоруська влада випустила відео, яке нібито свідчить про те, що російські війська вже прибули до Білорусі.

На думку британців, малоймовірно, що Росія справді перекинула таку значну кількість додаткових військ до Білорусі.

Росія навряд чи зможе сформувати боєздатну групу заявленої чисельності: її сили зосереджені в Україні. А білоруські збройні сили, найімовірніше, мають мінімальні можливості для проведення складних операцій, зазначають у британському міністерстві оборони.

Там також вважають, що заява Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність та переконати Україну відвернути військові сили для контролю над північним кордоном.

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  • 21.10.2022 10:51
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