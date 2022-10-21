Укренерго назвало області, де сьогодні можуть вимикати електрику

Укренерго назвало області, де сьогодні можуть вимикати електрику

Відключення електрики - це вимушені кроки

Через різке зростання рівня споживання електроенергії буде введено тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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В повідомленні зазначено, що це вимушені кроки, які допоможуть знизити навантаження на електромережі та нададуть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Також в Укренерго пояснили, як диспетчери приймають рішення про тимчасове відключення.

“Якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження”, – зазначено в повідомленні.

Отже ощадливе енергоспоживання кожного українця може допомогти уникнути примусових відключень.

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  • 21.10.2022 11:31
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