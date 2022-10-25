В Брянській області підірвали залізничну колію, якою перекидали війська до Білорусі

Вибух стався близько 20:00 у понеділок, 24 жовтня

В Брянській області РФ між Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій на залізничній колії.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

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«Сьогодні ввечері (24 жовтня – ред.) на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає», – написав він у Telegram.

В моніторинговій групі «Беларускі Гаюн» уточнили, що інцидент стався в 20 кілометрах від білоруського кордону.

Там також додали, що цей міждержавний стиковий пункт активно використовується для військових перевезень Росія-Білорусь, але зараз ешелони не можуть дістатися Білорусі по цій гілці.

Як повідомляли Vlasti, у Світлодолинському під Мелітополем уночі пролунали вибухи в районі залізничного мосту.