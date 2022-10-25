Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму
Верещук закликала українців перезимувати за кордоном
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які через війну виїхали за кордон, за можливості не повертатись до України на зиму.
Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.
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«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать”, – зазначила Верещук.
За її словами, повернутись зараз – це означає наразити на небезпеку себе, своїх дітей та родичів з вразливих категорій.
“Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном», – наголосила міністерка.
Вона додала, що всім нам цієї зими треба вижити, а вже потім думати про все решта.
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- 25.10.2022 15:24
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