Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму

Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму

Верещук закликала українців перезимувати за кордоном

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які через війну виїхали за кордон, за можливості не повертатись до України на зиму.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

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«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать”, – зазначила Верещук.

За її словами, повернутись зараз – це означає наразити на небезпеку себе, своїх дітей та родичів з вразливих категорій.

“Якщо є можливість, залиштесь поки що перезимувати за кордоном», – наголосила міністерка.

Вона додала, що всім нам цієї зими треба вижити, а вже потім думати про все решта.

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  • 25.10.2022 15:24
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