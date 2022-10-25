У російському Волгограді пролунав вибух на заводі: є загиблий та поранені

Близько 13:30 на заводі з виробництва радіаторів опалення стався вибух

У російському Волгограді стався вибух на заводі з виробництва радіаторів опалення на вулиці Бахтурова у Червоноармійському районі.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал V1.RU.

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За його інформацією, близько 13:30 на заводі з виробництва радіаторів опалення сталося спалах алюмінієвого пилу у витяжній трубі.

Цех зазнав значних ушкоджень.

За попередніми даними, загинув один із співробітників підприємства — 54-річний чоловік.

Як повідомили у Комітеті охорони здоров’я Волгоградської області, до опікового центру клінічної лікарні швидкої допомоги № 25 вже доставляється 26-річний співробітник підприємства, який отримав серйозні опіки під час вибуху.

Крім того, до приймального спокою клінічної лікарні швидкої допомоги № 15 на особистому транспорті також доставлено 22-річну жінку. Наразі їй надається вся необхідна допомога.

У ГУ МНС по Волгоградській області підтвердили, що на підприємстві сталося спалах алюмінієвого пилу на площі близько 40 квадратних метрів.

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