Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів

Ембало прилетів від Путіна в Україну наводити мости

Президент Гвінеї-Бісау Умару Ембало першим з африканських лідерів з початку війни прибув з офіційним візитом до України і привіз привіт від президента РФ Володимира Путіна, якого провідав вчора.

Про це повідомив 24 канал.

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Ембало передав президенту України Володимиру Зеленському позицію Кремля про нібито “налагодження мостів”.

Це підтвердив під час пресконференції за результатами зустрічі сам Зеленський.

“Пан Ембало заявив, що Росія хоче «налагодити мости». Я розповів президенту, що відбувається. Я сказав, що щоб були мости, з тими чи іншими державами, потрібно, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді можна буде про щось говорити в майбутньому”, – наголосив Зеленський.

Він також додав, що Росії для розблокування відносин для початку потрібно розблокувати Чорне море. За словами українського лідера зараз РФ блокує близько 170 суден із зерном до країн Африки та Азії.

«І третє – усі бояться, що є ядерна зброя. Останнім часом усі говорять про якусь «брудну бомбу». Вся ця риторика йде саме від Росії. І загроза вся від них. Вони окупували нашу територію, захопили Запорізьку АЕС», – нагадав Зеленський.

Крім того, він підкреслив: щоб налагоджувати відносини, необхідно, щоб держава, яка про це просить, поважала іншу сторону – її суверенітет, територіальну цілісність, але у випадку з Росією цього немає.

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Нагадаємо, 25 жовтня Умару Ембало прилетів до Москви і зустрівся з Путіним.

«Я приехал к вам как брат и как друг! Мерси боку!», – сказав він російському президенту.