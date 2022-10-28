Під Москвою в Дмитрові прогримів вибух на електропідстанції: місто залишилося без світла

У підмосковному Дмитрові в районі об'їзної дороги пролунав потужний вибух.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що сталося замикання на електричній підстанції.

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На кадрах, знятих очевидцями, видно, як раптом щось потужно вибухає, після чого в небо здіймаються клуби чорного диму.

Точних причин вибуху поки не встановлено.

Одразу після події місцеві жителі в соцмережах стали скаржитися на те, що в будинках відключилося світло.

Вулиці у місті залишились без освітлення. Світлофори також перестали працювати.

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