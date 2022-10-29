Росіяни брешуть про свої успіхи під Бахмутом – ISW

Росіяни брешуть про свої успіхи під Бахмутом – ISW

Вагнерівці не можуть похвалитися реальним успіхом під Бахмутом

Російські війська не досягли значного прогресу в районі Бахмута, або десь уздовж лінії фронту, але при цьому фальсифікують заяви про свої успіхи.

Такої думки дійшли аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

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Російська інформаційна операція просуває наратив про те, що російські війська домагаються значного прогресу в Бахмуті Донецької області, що, ймовірно, покращить моральний дух військових і, можливо, особисте становище фінансиста “групи Вагнера” Євгена Пригожина.

Саме вагнерівці значною мірою відповідальні за мінімальні здобутки у цьому районі.

В ISW зазначили, що російські війська зробили незначне просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але з дуже повільною швидкістю та великими втратами.

«Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій «групи Вагнера» ​​навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що його сили просуваються на 100-200 м на день, що, як він стверджував абсурдно, було нормальним темпом», – сказано в зведенні Інституту.

Також американці зазначили, що ЗСУ відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута близько 24 жовтня. Напередодні, 16 жовтня, українські військові чиновники заявили, що російські війська збрехали про захоплення кількох населених пунктів поблизу Бахмута протягом останніх днів, де Сили оборони продовжують тримати свої позиції.

«Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про наступ в районі Бахмута, щоб зобразити себе як тих, що досягли успіхів принаймні в одному секторі на тлі тривальних втрат на північному сході і півдні України», – заключили в ISW.

Там також додали, що навіть заявлені темпи просування були б провалом для основних зусиль у механізованій війні.

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  • 29.10.2022 08:52
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