Тіло командувача російського угруповання в Україні Лапіна дістали з Москва-ріки

Тіло командувача російського угруповання в Україні Лапіна дістали з Москва-ріки
Тіло російського генерала Олександра Лапіна, який командував угрупованням російських військ "Центр" в Україні, дістали з Москви-ріки 29 жовтня.

Про це повідомив 24 канал з посиланням на джерела у спецслужбах.

На місці працюють медики та рятувальники. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

Раніше ряд російських ЗМІ повідомив, що Лапіна, який командував угрупуванням російських військ «Центр» в Україні, знято з посади.

Про це повідомляють РБК, Moscow Times та ПДТРК «Грозний».

Телерадіокомпанія не вказує джерело цієї інформації, РБК посилається на джерело, «знайоме з кадровим рішенням», а Moscow Times – на джерело в міноборони Росії.

У міноборони повідомлення про відставку Лапіна не коментували.

Лапін неодноразово критикувався з боку голови Чечні Рамзана Кадирова.

Востаннє Кадиров написав пост присвячений генералу, 27 жовтня. Тоді голова Чечні звинуватив Лапіна у «здачі» Лимана та прорив оборони на півночі самопроголошеної “ДНР”.

До цього Кадиров називав Лапіна «бездарем», звинувачуючи в тому, що той не забезпечив необхідними засобами військових у боях за Лиман, а сам тим часом «відсиджувався» у Луганську.

Глава Чечні закликав розжалувати генерала до рядового, позбавити нагород і відправити на передову «змивати кров’ю свою ганьбу».

Що відомо про Лапіна

58-річний Лапін командує Центральним військовим округом (ЦВО) з 2017 року, з жовтня 2018 року до січня 2019-го він командував угрупуванням військ у Сирії. Звання генерал-полковника Лапіну було присвоєно у 2019 році.

4 липня президент Росії Володимир Путін надав Лапіну звання «Героя Росії» за участь у захопленні Луганської області України.

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  • 29.10.2022 21:11
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