Тиснява в Сеулі на Хелловін: кількість загиблих зросла до 151

Тиснява в Сеулі на Хелловін: кількість загиблих зросла до 151

Тиснява виникла, коли величезний натовп ринув на вузьку вулицю

У столиці Південної Кореї Сеулі загинула 151 людина і ще 82 постраждали внаслідок тисняви ​​на День усіх святих, який вперше після пандемії COVID-19 відзначався без обмежень.

Про це повідомило ВВС. Серед загиблих – 19 іноземців.

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Трагедія сталася у сеульському районі Ітхевон, де багато нічних клубів, ресторанів та кафе. Тиснява виникла, коли величезний натовп ринув на вузьку вулицю.

За словами очевидців, люди продовжували йти у вузький провулок, який вже був заповнений від стіни до стіни, коли ті, хто знаходився у верхній частині вулиці, впали, після чого почався завал.

За інформацією рятувальників, більшість загиблих – неповнолітні та молоді люди віком близько 20 років.

Значну кількість жертв вони пояснюють тим, що «багато людей затоптали».

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль оголосив загальнонаціональну жалобу. Після екстреної наради він доручив створити оперативну групу для надання допомоги пораненим.

Свої співчуття вже висловили кілька світових лідерів, зокрема, президент США Джо Байден.

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  • 30.10.2022 06:41
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