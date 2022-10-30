Лавров повідомив про готовність Росії до переговорів щодо України

Лавров повідомив про готовність Росії до переговорів щодо України

Лавров слідом за Пєсковим заявив про готовність РФ до переговорів

Російське керівництво, зокрема президент країни Володимир Путін, як і раніше, нібито готове до проведення переговорів щодо України.

Як повідомило російське агентство ТАСС, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю фільму «Світ на межі. Уроки Карибської кризи».

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За його словами, готовність Росії, включаючи її президента, до переговорів нібито залишається незмінною.

“Ми завжди будемо готові вислухати, які ж пропозиції щодо зниження напруженості мають наші західні партнери, тому якщо до нас звертатимуться з якимись реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та поваги інтересів один одного, спрямованими на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн, звичайно, за нами справа не стане, як це було завжди в минулому», – сказав Лавров.

Як повідомляли Vlasti, спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив про можливість переговорів лідерів Росії та США на платформі вимог, які обговорювалися до початку війни – «повернутися до стану на грудень—січень».

Ще раніше Китай повідомив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США.

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  • 30.10.2022 12:20
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