В Індії обвалився міст з сотнями людей: десятки загиблих

На мосту знаходилося 400-500 людей, і він не втримав

Щонайменше 32 особи загинули та кілька отримали поранення після обвалення вантового мосту в річці Маччху в районі Морбі штату Гуджарат в Індії у неділю ввечері.

Про це повідомило India Today з посиланням на представника місцевої цивільної лікарні.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з попередніми повідомленнями, вантовий міст було перезапущено п’ять днів тому після реконструкції.

Міністр внутрішніх справ Гуджарата Харш Сангхаві сказав, що понад 70 людей було врятовано та доправлено до лікарні. Він також повідомив, що більшість врятованих знаходяться поза небезпекою.

Кілька людей впали в річку після того, як міст звалився. Наразі проводяться рятувальні роботи.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео