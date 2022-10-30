Російське місто-герой Волгоград тоне у фекаліях: люди четверту добу без води

Російське місто-герой Волгоград тоне у фекаліях: люди четверту добу без води

Міто-герой тоне у лайні

Центральна частина російського Волгограда поринула у нечистоти, потоки фекалій зливаються у Волгу безпосередньо з набережної.

Про це повідомило російське видання Readovka.

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Через розгерметизацію каналізаційного колектора у заплаві річки Цариця утворився величезний земляний провал у сквері, через що 200 тисяч мешканців центру міста залишилися без води.

Після аварії городяни сміли з полиць магазинів великі пляшки з водою та зажадали від мерії Волгограда та водоканалу налагодити режим роботи водовозів.

Але те, що привозять у водовозах, навряд чи можна назвати водою, якою можна скористатися.

Влада каже, що виною всьому колектор та бетонний канал, які були прокладені 50 років тому. Громадяни стверджують, що можливо аварії можна було б уникнути ще влітку, коли вони вперше почали бити на сполох.

У місті страшно смердить, жителі обурені, влада не в змозі вирішити жодну з проблем, фекалії ллються у Волгу і просочують собою ґрунт. За справу взялася прокуратура.

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  • 30.10.2022 19:08
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