Російське місто-герой Волгоград тоне у фекаліях: люди четверту добу без води
Міто-герой тоне у лайні
Центральна частина російського Волгограда поринула у нечистоти, потоки фекалій зливаються у Волгу безпосередньо з набережної.
Про це повідомило російське видання Readovka.
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Через розгерметизацію каналізаційного колектора у заплаві річки Цариця утворився величезний земляний провал у сквері, через що 200 тисяч мешканців центру міста залишилися без води.
Після аварії городяни сміли з полиць магазинів великі пляшки з водою та зажадали від мерії Волгограда та водоканалу налагодити режим роботи водовозів.
Але те, що привозять у водовозах, навряд чи можна назвати водою, якою можна скористатися.
Влада каже, що виною всьому колектор та бетонний канал, які були прокладені 50 років тому. Громадяни стверджують, що можливо аварії можна було б уникнути ще влітку, коли вони вперше почали бити на сполох.
У місті страшно смердить, жителі обурені, влада не в змозі вирішити жодну з проблем, фекалії ллються у Волгу і просочують собою ґрунт. За справу взялася прокуратура.
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- 30.10.2022 19:08
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