Росія використовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні

Росія використовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні

31 жовтня в Молдові впала російська ракета

Російські військові неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для нанесення ударів по території України.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігната в ефірі національного телемарафону.

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«Росіяни і з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україну”, – сказав він.

За словами військового, на це треба звертати увагу міжнародної спільноті, бо атаки через Молдову відбуваються не вперше.

Також Ігнат зазначив, що неодноразово фіксувалися польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.

«Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО», – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, у населеному пункті Наславча Окницького району Молдови впала російська ракета, яку збила українська ППО.

За повідомленням Міноборони Молдови, системи повітряного спостереження країни не зафіксували незаконних польотів у повітряному просторі країни через падіння російської ракети, яку збила українська система ППО.

Зазначається, що уламки збитої ракети не були виявлені радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття.

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  • 31.10.2022 13:26
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