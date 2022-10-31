Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова

Насірова взято під варту з можливістю внесення застави

Обрано запобіжний захід колишньому голові ДФС Роману Насірову, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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31 жовтня 2022 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання НАБУ та САП та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, за версією слідства, Насіров за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.