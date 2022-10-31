Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова

Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова

Насірова взято під варту з можливістю внесення застави

Обрано запобіжний захід колишньому голові ДФС Роману Насірову, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

31 жовтня 2022 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання НАБУ та САП та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

  • не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

  • здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

  • носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, за версією слідства, Насіров за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

  • 21
  • 31.10.2022 17:55
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:04
До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
Світ
18:12
Путін використовує принаймні трьох двійників, - Буданов
Україна
17:55
Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова
Світ
16:45
Китай запустив останній модуль до своєї орбітальної станції "Тяньгун"
Світ
15:36
Зернова угода ООН тепер працює без Росії: українські порти залишила рекордна партія зерна
Світ
13:51
У Кремлі не знають, чи скасує Путін мобілізацію
Україна
13:26
Росія використовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні
11:39
У Молдові впала збита українською ППО російська ракета: пошкоджено будинки. Відео
Світ
11:27
Два ударні російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області
Україна
11:11
П'яний російський військовий розстріляв товариша по службі під Донецьком
Україна
10:11
Українське ППО знищило 44 російські ракети з 50 випущених сьогодні вранці
Україна
09:52
В Україні можливі аварійні відключення світла через ракетні удари росіян
Україна
08:34
Окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо
Україна
07:50
Вранці Росія масовано атакувала ракетами Україну
Україна
07:18
Окупанти вивозять з Херсонщини стільникові вишки та готують евакуацію військових

Головне

Світ
19:04
До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
Україна
17:55
Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова
Україна
10:11
Українське ППО знищило 44 російські ракети з 50 випущених сьогодні вранці
Україна
08:34
Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо
Світ
05:56
ООН, Туреччина та Україна погодили рух 16 суден у рамках зернової угоди: Росія відреагувала
Світ
17:42
В Індії обвалився міст з сотнями людей: десятки загиблих
Україна
17:16
Херсон боронять найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи армії РФ, – Буданов
Україна
15:13
Окупанти підірвали мости на Луганщині, щоб уповільнити наступ ЗСУ
Світ
10:42
Два вибухи у столиці Сомалі: президент країни назвав кількість загиблих
Україна
08:18
В Україні стабілізовано електропостачання
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
Світ
31.10.2022 19:04
ТОР
Путін використовує принаймні трьох двійників, – Буданов
Світ
31.10.2022 18:12
ТОР
Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Романа Насірова
Україна
31.10.2022 17:55

Популярне

ТОР
Командувача російського угруповання в Україні Лапіна знято з посади
29.10.2022 21:11
ТОР
Два ударні російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області
31.10.2022 11:27
ТОР
Тиснява в Сеулі на Хелловін: кількість загиблих зросла до 151
30.10.2022 06:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com