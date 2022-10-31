Путін використовує принаймні трьох двійників, – Буданов

Путін використовує принаймні трьох двійників, – Буданов
Кремль використовує щонайменше трьох людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції.

Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню Daily Mail.

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За його словами, в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в “особливих випадках”, але зараз це “звичайна практика”.

“Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини”, –  зазначив начальник ГУР МО України.

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  • 31.10.2022 18:12
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