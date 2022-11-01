У Бєлогороді та під Севастополем уночі було гучно: працювала ППО
У Бєлгороді та під Севастополем російська ППО вночі збивала невідомі об'єкти.
Як повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков, у місті та області вночі працювала система ППО.
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Місцеві жителі повідомляють у чатах та пабликах, що пролунало кілька вибухів, а в небі було видно спалахи.
“Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. Наразі відомо, що руйнувань та постраждалих немає”, – констатував Гладков.
Крім того, «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв о 02:44 повідомив про атаку невідомого БПЛА.
«10 хвилин тому в районі Любимівки наші моряки збили БПЛА», – написав він у Telegram.
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- 01.11.2022 08:44
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