Іран поставить Росії тисячу одиниць зброї: що і коли отримає армія РФ

Іран готується відправити Росії дрони і ракети

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та ударні безпілотники.

Про це повідомило CNN з посиланням на джерела, ознайомлені з програмою озброєння Ірану.

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За їхньою інформацією, зброя буде доставлена ​​до кінця цього року, однак точної дати наразі немає.

«Постачання перебуває під пильною увагою, тому що це буде перший випадок відправки Іраном передових високоточних керованих ракет до Росії, що може дати Кремлю суттєвий імпульс на полі бою», – сказано в публікації.

Остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які, за інформацією ЗМІ, росіяни вже використали.

У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що на початку листопада Іран планує відправити до РФ партію із понад 200 бойових дронів, зокрема Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

За інформацією розвідників, постачання здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань.

Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх ​​зберуть, перефарбують і зроблять російське маркування, зокрема «Герань-2″.