Вночі ворог атакував Україну дронами: 12 з 13 “Шахедів” було збито
За ніч збито 12 з 13 іранських "мопедів"
У ніч з 1 на 2 жовтня ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе «Shahed-136», 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави.
Про це повідомили Повітряні сили.
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Шість БпЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід».
Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
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- 02.11.2022 08:03
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