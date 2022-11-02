Сьогодні відбудуться погодинні відключення світла в кількох регіонах: список

У середу, 2 листопада, з 06:00 години ранку в Україні введено в дію графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

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Там уточнили, що Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі погодинних відключень для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

“Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів”, – сказано в повідомленні.