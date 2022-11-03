Аварійні відключення світла сьогодні запровадять в трьох областях

Аварійні відключення запровадядть в трьох областях

Сьогодні, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

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Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). Більш детальну інформацію можна знайти на сайтах відповідних обленерго.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання необхідні, аби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Як повідомляли Vlasti, пізно ввечері 20 жовтня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed 136 і влучили в об’єкт енергетики.