Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента РФ Володимира Путіна.

Слова Ердогана у своєму Twitter наводить газета Daily Sabah.

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«Висока дипломатія має вирішальне значення для вирішення проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна і тепер змінив її щодо Росії, наголосивши на важливості діалогу», — заявив Ердоган.

Президент Туреччини виступив із такою заявою після того, як 2 листопада провів окремо телефонні переговори із Шольцем та Путіним, з якими обговорив експорт зерна з українських портів.

Нагадаємо, у жовтні в Кремлі заявили, що Шольц, як і президент Франції Еммануель Макрон, «останнім часом не виявляють бажання якимось чином дослухатися позиції російської сторони», а також брати участь у посередницьких зусиллях, тому «з ними контактів поменшало».