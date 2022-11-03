Російська армія втрачає до батальйону бронемашин на добу

Російська армія втрачає до батальйону бронемашин на добу

Росія втрачає бойову техніку в Україні

У середині жовтня в умовах українського наступу втрати російської бронетехніки збільшилися до 40 з лишком одиниць на день, що приблизно відповідає батальйону.

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

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Там також зазначили, що російські солдати в Україні роздратовані тим, що їх змушують воювати на старих бойових машинах піхоти, які називають алюмінієвими банками.

Британські військові уточнили, що бронетанкові частини та артилерія посыдають центральне місце у російській стратегії ведення війни. Наразі російські частини в Україні зазнають труднощів через брак артилерійських снарядів та справної бронетехніки.

В останні тижні Росія, зважаючи на все, придбала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

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  • 03.11.2022 10:06
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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