Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран

Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран

Байден наголосив на звільненні Ірану незабаром

Президент США Джо Байден заявив своїм прихильникам, що “ми збираємося звільнити Іран”.

Про це повідомило Associated Press.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Під час передвиборчого мітингу за демократа Майка Левіна деякі присутні тримали мобільні телефони з написом «Свободу Ірану», на що й відреагував Байден.

«Не хвилюйтеся, ми збираємося звільнити Іран», – сказав Байден. Він одразу уточнив: «Вони збираються звільнитися незабаром».

Адміністрація Байдена зіткнулася з зростаючою критикою з боку ірано-американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від своїх зусиль щодо відродження ядерної угоди з Іраном через протести.

Минулого місяця адміністрація оголосила про санкції проти іранських чиновників за жорстоке поводження з демонстрантами через вересневу смерть Махси Аміні після її арешту іранською поліцією моралі.

Білий дім також нещодавно наклав на Іран санкції за постачання безпілотників та технічну допомогу Росії для її війни проти України. У серпні він наказав завдати військових ударів США по підтримуваних Іраном ополченцям у Сирії у відповідь на напади на сили США в регіоні.

  • 183
  • 04.11.2022 12:22
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:22
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
Україна
10:54
Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”
Україна
10:24
Вночі окупанти обстріляли ракетами Запорізький район: пошкоджено газову трубу
Світ
09:14
Мета Росії - зупинити Сатану: Медведєв видав нову порцію сакральних дурниць
Україна
08:28
Вимкнення світла: в Укренерго розкрили деталі відключень у п'ятницю
Україна
07:32
На Херсонщині окупанти масово вивозять награбоване майно
Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Україна
06:39
Пізно ввечері Дніпропетровщину атакували “Шахеди”
Світ
19:03
Росія нанесла ракетний удар по орендованому Китаєм терміналу в Миколаєві
Україна
18:25
Під Запоріжжям п'яні мобіки зарізали 13 корів, викрали авто та відкрили вогонь по своїх
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
17:29
Окупанти зняли триколор в Херсоні, щоб заманити ЗСУ
Україна
17:06
МАГАТЕ не знайшло в Україні ознак “брудної бомби”
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Україна
11:16
У Херсоні зняли триколор з “адміністрації”: бої у місті очікують найближчими днями

Головне

Світ
12:22
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Україна
08:04
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріли: розпочався зворотний відлік
Україна
07:35
У Мелітополі ЗСУ вдарили по штабу окупантів
Україна
06:41
Росіяни атакували “Шахедами” Кривий Ріг: зруйновано об’єкт енергетики
Світ
20:08
Зеленський поговорив с Ердоганом: подякував за підтримку
Світ
18:21
Іспанія відправила в Україну комплекси ППО Hawk та ЗРК Spada Aspide
Україна
12:11
У трьох областях України застосували аварійні відключення світла
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
Світ
04.11.2022 12:22
ТОР
Олексія Чернишова призначено головою “Нафтогазу”
Україна
04.11.2022 10:54
ТОР
Вночі окупанти обстріляли ракетами Запорізький район: пошкоджено газову трубу
Україна
04.11.2022 10:24

Популярне

ТОР
Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна
03.11.2022 09:43
ТОР
Росія закликала ядерні держави не допустити глобальної війни та враховувати її “корінні інтереси”
02.11.2022 17:17
ТОР
Грета Тунберг закликала повалити «капіталістичну систему»
02.11.2022 19:54

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com