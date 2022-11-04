Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран

Байден наголосив на звільненні Ірану незабаром

Президент США Джо Байден заявив своїм прихильникам, що “ми збираємося звільнити Іран”.

Про це повідомило Associated Press.

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Під час передвиборчого мітингу за демократа Майка Левіна деякі присутні тримали мобільні телефони з написом «Свободу Ірану», на що й відреагував Байден.

«Не хвилюйтеся, ми збираємося звільнити Іран», – сказав Байден. Він одразу уточнив: «Вони збираються звільнитися незабаром».

Адміністрація Байдена зіткнулася з зростаючою критикою з боку ірано-американських активістів, які закликають Білий дім відмовитися від своїх зусиль щодо відродження ядерної угоди з Іраном через протести.

Минулого місяця адміністрація оголосила про санкції проти іранських чиновників за жорстоке поводження з демонстрантами через вересневу смерть Махси Аміні після її арешту іранською поліцією моралі.

Білий дім також нещодавно наклав на Іран санкції за постачання безпілотників та технічну допомогу Росії для її війни проти України. У серпні він наказав завдати військових ударів США по підтримуваних Іраном ополченцям у Сирії у відповідь на напади на сили США в регіоні.