Словенія направила Україні партію танків М55Ѕ: коли вони з’являться на полі бою

Словенія направила Україні партію танків М55Ѕ: коли вони з’являться на полі бою

ЗСУ отримають 28 танків М55S

Словенія направила Україні партію своїх танків М55Ѕ, які можуть з'явитися на полі бою до кінця року.

Про це повідомило VPK.name.

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У мережі з’явилися відео, що підтверджують переміщення цієї техніки залізницею, зняті, очевидно, за межами України.

Крім платформ з невказаною кількістю танків можна побачити і вантажні вагони, мабуть, із запчастинами чи боєприпасами.

Як очікується, спочатку танки прийдуть до Польщі або однієї з країн Балтії, де їх освоюватимуть українські екіпажі. На лінії зіткнення ці машини, швидше за все, опиняться наприкінці року.

Модернізація М55S пройшла в кінці 50-х років на базі радянських Т-55. Там замість 100-мм гармати Д-10Т2С тепер встановлена ​​105-мм британська гармата L7A1.

Використовуються нові багатоканальні приціли, сучасний радіозв’язок, вогнегасні речовини, а також динамічний захист ізраїльського виробництва.

Попередньо, ЗСУ отримають 28 таких танків.

Раніше Словенія вже направила до України 28 бойових машин піхоти М80А.

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  • 04.11.2022 15:06
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