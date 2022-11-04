У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі

У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі

Затулін заявив, що Україна та Польша можуть вторгнутися до Білорусі

Україна веде війну з Росією і нібито готується до вторгнення до Білорусі.

Про це в інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва» заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін.

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Так він прокоментував інформацію білоруських прикордонників про нібито перехоплення українського безпілотника за кілометр від кордону.

«Україна, вочевидь, ворожа сьогоднішній Білорусії, як і Росії. З Росією вона веде війну, і з Білорусією до неї готується. Ми не знаємо точно, як далеко це заведе Україну та її союзників. Зрозуміло, принаймні, що Росія та Білорусія мають бути дуже уважними”, – сказав Затулін.

За його словами, Україна побоюється, що Мінськ підтримає Росію в ході “воєнної операції”, тому може сама або за допомогою Польщі вторгнутися до Білорусі та “спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення”.

Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Захід нібито штовхає Україну на відкриття фронту проти Білорусі.

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  • 04.11.2022 17:15
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