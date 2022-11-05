США нададуть Україні все необхідне для звільнення Херсона

США нададуть Україні все необхідне для звільнення Херсона

Салліван запевнив, що США нададуть все необхідне для херсонської операції

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це, як повідомила «Європейська правда», заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого неанонсованого візиту до України.

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За словами Саллівана, операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом.

«У мене була можливість отримати доповіді військових керівників України про планування цих зусиль (зі звільнення Херсону), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це», – заявив він.

Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: «Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося».

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

«Я сьогодні знову перепитав, що необхідно і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви», – заявив він.

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  • 05.11.2022 06:51
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