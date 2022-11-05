США нададуть Україні все необхідне для звільнення Херсона

Салліван запевнив, що США нададуть все необхідне для херсонської операції

Сполучені Штати повідомлені про потреби Україні під час херсонської операції і нададуть необхідну допомогу.

Про це, як повідомила «Європейська правда», заявив безпековий радник США Джейк Салліван у спілкуванні з журналістами під час свого неанонсованого візиту до України.

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За словами Саллівана, операція зі звільнення Херсону стала однією з тем обговорення у рамках його делегації, і також обговорюється поза візитом.

«У мене була можливість отримати доповіді військових керівників України про планування цих зусиль (зі звільнення Херсону), і звичайно американські військові перебувають у тісному контакті з українськими та обговорюють це», – заявив він.

Салліван також наголосив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: «Не моя справа – оцінювати ситуацію на полі бою. Моя задача – переконатися, що ми надаємо Україні те, що вона потребує, щоби це сталося».

Безпековий радник пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб херсонської операції.

«Я сьогодні знову перепитав, що необхідно і я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви», – заявив він.