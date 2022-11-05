У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей

У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей

Через пожежу у будівлі обвалився дах

У російській Костромі внаслідок пожежі у нічному клубі «Полігон» загинуло 13 людей.

За інформацією пресслужби МНС, повідомлення про спалах на Центральний пункт пожежного зв’язку надійшло о 02:37.

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На місце події виїхали підрозділи Костромського пожежно-рятувального гарнізону за підвищеним номером виклику. З будівлі було евакуйовано 250 людей. Площа пожежі становила 3500 кв. м.

Повідомляється, що під час пожежі обвалився дах і люди не встигли вибратися з вогню.

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:37

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:37

Спочатку в МНС повідомляли про п’ятьох загиблих.

Згоріли сам нічний клуб «Полігон» і магазин «П’ятірочка», що стояв поруч.

За словами очевидців, причиною займання стала петарда, яку запустив один із відвідувачів прямо у приміщенні.

Як уточнює Teleram-канал 112, у клубі розпочалася масова бійка, після якої один із учасників запустив ракетницю в опонента та втік. Нині його розшукують.

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  • 05.11.2022 09:38
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