Ле Пен пішла: французькі праві обрали нового лідера

Ле Пен пішла: французькі праві обрали нового лідера

Барделла став першим лідером правих, не пов'язаним із сім'єю Ле Пен

Джордан Барделла обраний лідером французької ультраправої партії "Національне об'єднання" замість Марін Ле Пен.

Про це повідомило Associated Press.

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Барделла, амбітний 27-річний і відвертий член Європейського парламенту, виграв внутрішньопартійне голосування з підтримкою 85% згідно з результатами, оголошеними на партійному з’їзді в Парижі.

Він став першим за півстоліття, з моменту заснування партії, її лідером, не пов’язаним із сім’єю Ле Пен.

Марін Ле Пен заявила, що хоче зосередитись на керівництві 89 законодавцями партії у Національних зборах. Очікується, що вона, як і раніше, матиме значну владу в партійному керівництві і знову має намір балотуватися на пост президента в 2027 році.

Видання зазначило, що “Національне об’єднання” прагне отримати вигоду з прориву на виборах до законодавчих органів цього року та зростаючої підтримки вкрай правих партій в інших країнах Європи, особливо у сусідній Італії.

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  • 05.11.2022 19:39
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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