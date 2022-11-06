Кремль намагається звалити провину за військові провали на генералів

В Кремлі вочевидь крайніми обрали генералів

Російська влада, можливо, знайшла спосіб відвести від себе критику громадськості через невдачі на полі бою, звинувативши в них військове командування.

Про це розповіло у свіжому зведенні Міноборони Великобританії.

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Там зазначили, що 3 листопада 2022 року генерал-майора Олександра Лінькова було призначено тимчасово виконувачем обов’язків командувача Центрального військового округу Росії замість генерал-полковника Олександра Лапіна, який, судячи з усього, був усунений з посади наприкінці жовтня 2022 року.

Якщо це підтвердиться, Лапін поповнить список звільнених з початку вторгнення у лютому 2022 року вищих чинів російської армії.

Раніше свої посади також втратили командувачі Східного, Південного та Західного військових округів.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров та голова «ЧВК Вагнера» ​​Євген Пригожин активно критикували Лапіна за військові невдачі на полі бою в Україні.

Британські військові вважають, що ці звільнення – зразок того, як винним у провалах на війні виставляється найвище військове командування.

«Почасти це, мабуть, є спробою відвести відповідальність за промахи від російського керівництва в очах населення Росії», – йдеться у повідомленні.