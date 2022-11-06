Кремль намагається звалити провину за військові провали на генералів
В Кремлі вочевидь крайніми обрали генералів
Російська влада, можливо, знайшла спосіб відвести від себе критику громадськості через невдачі на полі бою, звинувативши в них військове командування.
Про це розповіло у свіжому зведенні Міноборони Великобританії.
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Там зазначили, що 3 листопада 2022 року генерал-майора Олександра Лінькова було призначено тимчасово виконувачем обов’язків командувача Центрального військового округу Росії замість генерал-полковника Олександра Лапіна, який, судячи з усього, був усунений з посади наприкінці жовтня 2022 року.
Якщо це підтвердиться, Лапін поповнить список звільнених з початку вторгнення у лютому 2022 року вищих чинів російської армії.
Раніше свої посади також втратили командувачі Східного, Південного та Західного військових округів.
Чеченський лідер Рамзан Кадиров та голова «ЧВК Вагнера» Євген Пригожин активно критикували Лапіна за військові невдачі на полі бою в Україні.
Британські військові вважають, що ці звільнення – зразок того, як винним у провалах на війні виставляється найвище військове командування.
«Почасти це, мабуть, є спробою відвести відповідальність за промахи від російського керівництва в очах населення Росії», – йдеться у повідомленні.
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- 06.11.2022 10:13
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