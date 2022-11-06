У Танзанії впав у озеро пасажирський літак: що наразі відомо
На місці аварії було розгорнуто рятувальну операцію
Пасажирський літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія в Танзанії в неділю, намагаючись приземлитися в штормову погоду в аеропорту міста Букоба на березі озера.
Про це повідомило Reuters з посиланням на Танзанійську мовну корпорацію.
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За різними даними, врятовано від 15 до 24 людей. На борту знаходилося 49 пасажирів та 4 члени екіпажу.
“Літак, який вилетів із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама, впав в озеро Вікторія сьогодні вранці через шторми та зливи”, – повідомило державне телебачення Танзанії.
На відео та фото, які поширилися у соціальних мережах, видно, що літак майже повністю занурений у воду, і лише його хвіст видно над поверхнею озера Вікторія, найбільшого озера Африки.
Було розгорнуто рятувальну операцію, в якій задіяні човни, пошуки та порятунок інших пасажирів, які опинилися в пастці в літаку, тривають.
Precision Air, найбільша приватна авіакомпанія Танзанії, ідентифікувала літак як рейс PW 494.
Президент Танзанії Саміа Сулуху Хасан закликала до спокою через продовження рятувальної операції.
«Я з сумом сприйняла новину про аварію за участю літака Precision Air. Давайте будемо спокійні у цей момент, коли рятувальники продовжують свою місію, молячись Богу, щоб Він допоміг нам», — написала вона у Twitter.
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- 06.11.2022 11:50
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