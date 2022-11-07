В центрі Донецька палає управління залізниці: окупанти скаржаться на Himars
Гасити пожежу в будівлі почали не відразу через відсутність води
В окупованому Донецьку близько 02:30 пролунали вибухи, після чого зайнялася будівля управління залізниці, що в центрі міста.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Там пишуть, що по місту було шість прильотів нібито з Himars.
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Гасити пожежу почали не відразу – через відсутність води в гідрантах.
Згодом про пожежу повідомив і так званий “мер” Донецька Олексій Кулемзін.
За його словами, будівля зайнялась у результаті прямого попадання снарядів. При цьому було пробито стіну між 3 та 4 поверхами.
Кулемзін за деякий час уточнив, що Управління залізниці обстріляли трьома снарядами РСЗВ Himars.
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- 07.11.2022 06:51
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