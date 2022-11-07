В центрі Донецька палає управління залізниці: окупанти скаржаться на Himars

Гасити пожежу в будівлі почали не відразу через відсутність води

В окупованому Донецьку близько 02:30 пролунали вибухи, після чого зайнялася будівля управління залізниці, що в центрі міста.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Там пишуть, що по місту було шість прильотів нібито з Himars.

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Гасити пожежу почали не відразу – через відсутність води в гідрантах.

Згодом про пожежу повідомив і так званий “мер” Донецька Олексій Кулемзін.

За його словами, будівля зайнялась у результаті прямого попадання снарядів. При цьому було пробито стіну між 3 та 4 поверхами.

Кулемзін за деякий час уточнив, що Управління залізниці обстріляли трьома снарядами РСЗВ Himars.

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