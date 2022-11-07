У Дубаї спалахнула потужна пожежа в хмарочосі біля Бурдж-Халіфа

Пожеже спалахнула рано вранці

Сильна пожежа спалахнула рано вранці 7 листопада в 35-поверховому хмарочосі Emaar у Дубаї неподалік Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі у світі.

Як повідомило ABC, пожежу в багатоквартирному будинку вже загасили.

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Фасад будівлі в місцях, де горіло полум’я, обвуглився.

Інформації щодо постраждалих та причин пожежі наразі немає.

Будівля є частиною групи веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, якого підтримує держава.

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