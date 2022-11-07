Комплекси ППО NASAMS і Aspide прибули в Україну: що про них відомо

До України прибули зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS і ракети Aspide.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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«Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну”, – написав він у Twitter.

Посадовець додав, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить небо безпечнішим.

“Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – зазначив Резніков.

NASAMS – пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах, NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.

Aspide – клас керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До складу входять зенітні керовані ракети та ракети класу «повітря-повітря».