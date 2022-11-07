Папа Римський заявив, що не вірить у жорстокість росіян через Достоєвського: йому відповіли дипломати

Папа Римський заявив, що не вірить у жорстокість росіян через Достоєвського: йому відповіли дипломати

Франциск розповів про "російський гуманізм"

Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців і додав, що вважає росіян "великим народом".

Про це повідомило Vatican News.

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“Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, російського гуманізму. Досить згадати Достоєвського, який досі надихає християн до осмислення християнства”, – сказав Понтифік.

На цю заяву відреагувала посол України у США Оксана Маркарова.

«Соррі, не стримаюся. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувалася б жорстокості росіян (яка саме їм від природи притаманна). А кілька інших творів російських письменників/поетів, включаючи Пушкіна, Купріна, Булгакова і навіть поверхове вивчення правдивої історії нашого регіону показало б, що гуманізмом не пахло в Московії ні за Івана Грозного в 1547 році, ні в 1708, коли був грубо вирізаний Батурин, ні в кожній події після того…», — написала вона у Facebook.

Крім того, посол України у Ватикані Андрій Яраш закликав Франциска відвідати Україну, щоб побачити «російський гуманізм».

“Щоб усвідомити російський “гуманізм”, у який вірить Папа, досить було б просто відвідати зараз Україну. Побачити, як 4,5 мільйона людей залишилися без електрики та води, «насолоджуючись» цим «гуманізмом»: накази бомбардувати Україну віддають і кнопки запуску ракет тиснуть не найманці, а щирі російські «гуманісти» – послідовники Достоєвського», – написав Яраш.

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  • 07.11.2022 14:15
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