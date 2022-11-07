Росіяни несуть величезні втрати на Донбасі: що там зараз відбувається

Українські захисники потужно нищать ворога на Донеччині

Відступаючи на Луганщині та Херсонщині, ворог зосередив свої головні сили для атак у Донецькій області.

Про ситуація на фронті у Донецькій області розповіли в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Там зазначили, що українські воїни, які тримають фронт під Бахмутом, Соледаром, Вуглегірськом – справжні титани. Вони постійно витримують шалені ворожі атаки.

На Донеччині задіяні основні сили «вагнерівців» та завербованих в’язнів. Разом з цим у безплідних атаках окупанти втратили вже стільки людей та боєприпасів, скільки не втрачалося у двох російсько-чеченських війнах.

Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту відкрито нарікають на високі втрати на Вугледарському напрямку: 300 трупів, поранених, полонених і зниклих безвісти лише за 4 дні.

На деяких ділянках Донеччини росіяни не можуть прорвати лінію зіткнення ООС, яка була ще до 24 лютого.

Величезний дисбаланс в артилерії значною мірою вдалося подолати. Зараз ЗСУ завдають ракетно-артилерійських ударів ворогу в ближньому і глибшому тилу.

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