Українські морпіхи показали яскраве знищення складу палива окупантів на Луганщині

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.

Артилерійський вогонь корегувався за допомогою БПЛА.

140-й окремий розвідувальний батальйон (140 ОРБ, в/ч А0878) – підрозділ військової розвідки Збройних сил України у складі Морської піхоти, сформований у 2019 році. У мирний час підрозділ базується на Херсонщині.

A Russian fuel depot was targeted and destroyed as a result of UAV-corrected artillery strike by the Ukrainian 140th Marine Battalion.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/Ujj1Jn6Q3D

— BlueSauron (@Blue_Sauron) November 7, 2022