Українські морпіхи показали яскраве знищення складу палива окупантів на Луганщині

Українські морпіхи показали яскраве знищення складу палива окупантів на Луганщині
У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів.

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Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною.

Артилерійський вогонь корегувався за допомогою БПЛА.

140-й окремий розвідувальний батальйон (140 ОРБ, в/ч А0878) – підрозділ військової розвідки Збройних сил України у складі Морської піхоти, сформований у 2019 році. У мирний час підрозділ базується на Херсонщині.

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  • 08.11.2022 09:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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