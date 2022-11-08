Два крила українського контрнаступу сходяться до Криму: його звільнять до літа, – генерал США Годжес

Годжес спрогнозував звільнення Криму до літа

Український контрнаступ, який почався у вересні, закінчиться визволенням Криму, до якого сходяться праве і ліве крила української армії.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

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Він закликав сприймати український контрнаступ як одну велику операцію.

“І тому ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило – у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму”, – зазначив військовий.

За його словами, коли ЗСУ наближатимуться все ближче й ближче, вони зможуть застосувати HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму.

“І як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа”, – резюмував Годжес.