На півдні українські захисники вдарили по ворожих комплексах ППО та складах

На півдні ЗСУ продовжують нищити ворога

На півдні ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

Про це повідомили в Оперативному командуванны Південь.

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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 рашистів, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», самохідну гаубицю «Акація», два міномети та 9 одиниць авто-бронетехніки.

Крім того, знищено два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Також в ОК Південь зазначили, що тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Бериславському районі Херсонщини, а також тилових регіонів, від Дніпропетровщини до Одеської області.

Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини ракету Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.

По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд. Без людських втрат.