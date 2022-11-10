Відхід Росії з Херсону не стане пасткою для ЗСУ, – ISW

Росіяни намагаються вивести з Херсону свої підрозділи в гарному стані

Відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи стане пасткою, призначеною для того, щоб заманити українські війська в бої біля Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW зазначили, що раніше спостерігали багато ознак виведення із західного берега Дніпра російських військ, військових та економічних активів та окупаційних елементів.

«Російське командування, безумовно, спробує уповільнити просування України, щоб зберегти впорядковане виведення, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні», – йдеться у повідомленні.

При цьому експерти інституту наголосили, що ці бої будуть засобом виведення якнайбільшої кількості російських підрозділів у доброму стані.