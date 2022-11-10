Конфлікт інтересів: НАЗК склало адмінпротокол на нардепа Анатолія Гунька

Вдруге від початку року НАЗК складає адміністративний протокол на народного депутату України Анатолія Гунька

Національний антикорупційний орган закидає власнику депутатського мандату використання владних повноважень та депутатського становища у власних інтересах.

Так, Гунько намагався тиснути на слідство і журналіста з Чернігівщини Віталія Назаренка у справі про перешкоджання народному депутату України, яку слідство відкрило за заявою Гунька.

«Анатолій Гунько, використовуючи владне становище, здійснював тиск на слідство та перешкоджав журналістській діяльності, – прокоментував Віталій Назаренко. – Зокрема слідчі намагались незаконно витребувати аудіо- та відеозаписи із зустрічі нардепа з його виборцями. На цій зустрічі обурені люди висловили недовіру Анатолію Гуньку, а він написав через це заяву про перешкоджання діяльності нардепа».

Нагадаємо, мова йде про рейдерський скандал довкола держпідприємства НААН на Чернігівщині. Селяни та працівники господарства закидають нардепу комерційну зацікавленість, незаконне використання державних земель та рейдерські атаки за участі силовиків.

На початку вересня журналіст звернувся з заявою до НАЗК на предмет наявності конфлікту інтересів. За результатами проведеного моніторингу профільний департамент НАЗК склав на народного депутата Анатолія Гунька адміністративний протокол, згідно ч.2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол скерували до Печерського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, це вже другий протокол антикорупційного органу на нардепа Анатолія Гунька. У серпні НАЗК склало на Гунька адміністративний протокол за отримання у подарунок годинника марки «Breguet» вартістю понад 10 тисяч доларів США від свого помічника. Порушення було скоєно до 24 лютого 2022 рок.

В Україні діють обмеження та чіткі правила щодо отримання подарунків посадовцями – чиновникам заборонено отримувати дорогі подарунки від людей, які не є їм близькими родичами. Вартість одного подарунку для посадовця не має перевищувати один прожитковий мінімум, встановлений на день прийняття подарунка – зараз це 2600 гривень.