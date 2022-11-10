Республіканці закликали Байдена дати Україні ракети ATACMS та іншу «правильну зброю»

Республіканці закликали Байдена дати Україні ракети ATACMS та іншу «правильну зброю»

Лідер республіканців Кевін Маккарті та член Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол

Представники республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надати Україні "правильну зброю", у тому числі далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомило CNS.

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Видання наголосило, що багато республіканців, які незабаром можуть обійняти ключові посади голів комітетів, є твердими прихильниками допомоги Україні.

Так, високопоставлений член комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол (Техас) знову закликав США озброїти Україну «правильною зброєю».

«Відступ Росії підтверджує те, що я і багато моїх колег підкреслювали протягом кількох місяців: з правильною зброєю Україна може перемогти російські сили вторгнення і ще більше викрити абсурдність спроби Путіна «анексувати» Херсон та три інші регіони України», — сказав він.

На думку Маккола, адміністрації Байдена давно настав час надати Києву всю необхідну зброю, включаючи ракети більшої дальності, “щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти агресивні війни, що не спровоковані”.

Високопоставлений член комітету збройних сил, член палати представників Майк Роджерс з Алабами, також висловився за підтримку надання Україні більшої кількості та кращої зброї, включаючи ракети.

«Я не можу уявити, наскільки успішнішим був би контрнаступ України, якби президент Байден дав Україні всю зброю великої дальності, про яку вони просили», — сказав він ще у вересні.

Ще одним республіканцем, який претендує на посаду голови комітету, є член палати представників Майк Тернер (Огайо), високопоставлений член Комітету з розвідки.

Після недавнього візиту до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, Тернер заявив, що республіканська більшість не припинить надавати допомогу Україні, але прагнутиме оптимізувати фінансування, виключивши посередників, таких як агенції ООН.

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  • 10.11.2022 17:35
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