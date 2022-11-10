Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться на Балі: обговорять червоні лінії та Україну
Байден і Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту G20
Президент США Джо Байден обговорить низку геополітичних проблем наступного тижня на своїй першій за час перебування в Білому домі особистої зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомило CNBC. Зустріч двох лідерів відбудеться в понеділок напередодні саміту G-20 на Балі в Індонезії.
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«Ми очікуємо, що ця зустріч стане поглибленою та змістовною розмовою між лідерами, спрямованою на краще розуміння пріоритетів та намірів один одного», — сказав журналістам високопосадовець адміністрації Байдена.
Передбачається, що президент США висловить стурбованість щодо ситуації з Тайванем, а також давні побоювання щодо порушень прав людини.
Байден заявив журналістам у Білому домі в середу, що хоче пом’якшити напруженість у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.
«Що я хочу зробити з ним, коли ми говоримо, то це викласти кожну з наших червоних ліній і зрозуміти, що, на його думку, відповідає критичним національним інтересам Китаю, що, як я знаю, є критичними інтересами Сполучених Штатів. І визначити, чи вони конфліктують один з одним», — сказав Байден.
Очікується, що Байден також висловить стурбованість з приводу відносин Сі з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки Москва продовжує свої агресивні дії в Україні.
«Я думаю, що президент буде чесним і прямим із президентом Сі про те, як ми бачимо ситуацію в Україні у зв’язку з агресивною війною Росії», – сказав представник адміністрації Байдена.
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- 10.11.2022 18:35
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