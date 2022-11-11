Українські захисники увійшли у Херсон: що відбувається в місті. Відео

Українські захисники увійшли у Херсон: що відбувається в місті. Відео

Херсон став знов жовто-блакитним

Українські військові у п'ятницю 11 листопада увійшли до Херсона, який був залишений військами окупантів.

У соцмережах вже публікуються фото та відео українських захисників на вулицях міста, зокрема у його центрі.

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Проте офіційно про звільнення міста ще не оголошено.

Сотні мешканців Херсона вийшли на вулиці з українськими прапорами, аби вітати визволителів. Над центральною площею обласного центру вже піднято прапор України.

Про якісь бої у місті не повідомляється.

Надходять також повідомлення, що українські військові без бою займають інші населені пункти Херсонської області на правому березі Дніпра. Серед них Чорнобаївка.

Нагадаємо, міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де знаходиться Херсон, вранці в п’ятницю.

Про відступ на правий берег командувач російського угрупування генерал Сергій Суровікін оголосив у середу. Відведення військ, таким чином, зайняло менше двох діб.

Російські війська підірвали мости через Дніпро.

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  • 11.11.2022 15:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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