ЗСУ попереджають про можливі масовані удари окупантів по правому берегу Херсонщини

Росіяни можуть влаштувати масовані обстріли правобережжя Херсонщини

Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, які вони залишили на правому березі, тому українці бійці готуються до потужних масованих обстрілів.

Про це повідомила керівниця обʼєднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Також вона зазначила, що зараз у Херсоні йде «важка і потужна» бойова робота, тому українські військові зберігають інформаційну тишу довкола звільнення територій.

При цьому Гуменюк додала, що поява українських прапорів у місті означає, що «Херсон — це Україна».

«Це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції, і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, але й хороший сон», — зазначила керівниця пресцентру.