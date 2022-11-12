Кинуті танки та замінована інфраструктура: в ЗСУ розповіли про знахідки на визволених територіях

Окупанти, тікаючи на лівий берег, кидали свою техніку

Українські військові знаходять на покинутих росіянами територіях півдня України танки, артилерію та іншу техніку, яку залишили окупанти, тікаючи на лівий берег Дніпра.

Про це розповіла в ефірі національного телемарафону керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«Техніка є, вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне – обов’язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік”, – сказала вона.

Також, за словами Гуменюк, окупанти залишили за собою ще й багато «пасток» у вигляді замінованих територій. Зокрема, є чимало розтяжок. Тому повертатися на деокуповані території поки небезпечно для цивільних.

«Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об’єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення», – зазначила речниця.