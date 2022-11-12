Росіяни евакуюють колаборантів з сім’ями з Нової Каховки

Окупанти вивозять колаборантів з Нової Каховки

Росіяни вивозять зрадників та їхні родини з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Там нагадали, що місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава.

“Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки”, – сказано в повідомленні.

Зокрема, евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.