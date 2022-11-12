Росія повністю знищила енергетичну систему Херсона: коли її відновлять

Рашисти зруйнували всю енергосистему Херсона

Окупанти повністю знищила енергетичну систему Херсона під час відступу на лівий берег Дніпра.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Суспільного.

«Сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії», – сказав він.

За його словами, відновлення нормального електропостачання може зайняти близько місяця.

«Тут потрібно дивитися на характер руйнувань. Але, наприклад, Київська область була відновлена за 30 днів після повної деокупації. Тому, я думаю, про такі ж строки можна говорити і на звільненій території Херсонської області», – сказав Сахарук.